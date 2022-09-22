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Мобилизация в России не решит многих проблем их армии – Пентагон

Четверг, 22 сентября 2022, 23:31

Хотя частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, может решить проблему с нехваткой личного состава российских сил, существует ряд других проблем, которые может осложнить дополнительное количество военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг сказал спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

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"По нашей оценке, в России уйдет время на подготовку, обучение и экипировку новых сил. Также важно отметить, что тогда как это для России во многих отношениях может решить проблему нехватки живой силы, непонятно, может ли это решить вопрос командного состава, материально-тылового обеспечения, жизнеобеспечения и, что важно, боевого духа, который мы видели на примере российских сил в Украине", – сказал он.

Представитель американского Минобороны уточнил, что пока неизвестно посягательство на упомянутые проблемы в российских силах, но учитывая, что уже наблюдалось во время полномасштабного вторжения в Украину, есть основания полагать, что эти вопросы продолжат преследовать их.

"Мы уже видели те системные вызовы, которые предстали перед их (российскими) силами, и, по моему мнению, им еще предстоит с ними разобраться", – подытожил он.

Как известно, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что на службу призовут 300 тысяч военнослужащих резерва. Западные лидеры восприняли это как признание слабости РФ и того, что война идет не по плану.

В британской разведке считают, что Россия предстанет перед логистическими и административными проблемами.

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США Война с РФ

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