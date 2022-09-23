В ЄС прокоментували переговори Сійярто і Лаврова: у зустрічах з росіянами немає сенсу

В Євросоюзі не бачать сенсу у зустрічах з представниками Росії, але країни-члени мають право проводити їх на двосторонній основі.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, коментуючи зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сійярто із російським міністром Сергєєм Лавровим, пише "Європейська правда".

"Що стосується двосторонніх зустрічей, то це відповідальність і рішення кожної країни-члена. Але в ЄС є розуміння, що на даний момент немає сенсу взаємодіяти з Росією або російськими офіційними особами на Генасамблеї ООН на тлі нових кроків Путіна по ескалації, який чітко показав, що він не зацікавлений у мирі", - сказав Стано.

Він зазначив, що Путін погрожує ЄС ядерною зброєю і намагається залякати країни, які підтримують Україну.

"Тому є широке розуміння, що немає сенсу у зустрічах з Лавровим, особливо на цьому етапі. Але зрештою кожне таке рішення – це відповідальність країн", - додав речник.

Сійярто став єдиним міністром із країн ЄС, який зустрівся із Лавровим на Генасамблеї ООН. Після переговорів він заявив, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу.

Нагадаємо, Євросоюз підтвердив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав удома кампанію критики будь-яких енергетичних санкцій проти Росії. Угорщина змусила відкласти ухвалення в червні пакета санкцій ЄС, спрямованих проти сирої нафти, і підписала його лише після того, як отримала винятки, котрі, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти.