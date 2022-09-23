В ЕС прокомментировали переговоры Сийярто и Лаврова: во встречах с россиянами нет смысла

В Европейском Союзе не видят смысла во встречах с представителями России, но страны-члены имеют право проводить их на двусторонней основе.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, комментируя встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто с российским министром Сергеем Лавровым, пишет "Европейская правда".

"Что касается двусторонних встреч, то это ответственность и решение каждой страны-члена. Но в ЕС есть понимание, что на данный момент нет смысла взаимодействовать с Россией или российскими официальными лицами на Генассамблее ООН на фоне новых шагов Путина по эскалации, который четко показал, что он не заинтересован в мире", - сказал Стано.

Он отметил, что Путин угрожает ЕС ядерным оружием и пытается запугать страны, которые поддерживают Украину.

"Поэтому есть широкое понимание, что нет смысла во встречах с Лавровым, особенно на этом этапе. Но в конце концов каждое такое решение - это ответственность стран", - добавил спикер.

Сийярто стал единственным министром из стран ЕС, который встретился с Лавровым на Генассамблее ООН. После переговоров он заявил, что не поддерживает новых санкций Евросоюза.

Напомним, Евросоюз подтвердил, что начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал у себя дома кампанию критики любых энергетических санкций против России. Венгрия вынудила отложить принятие в июне пакета санкций ЕС, направленных против сырой нефти, и подписала его только после того, как получила исключения, которые по-прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти.