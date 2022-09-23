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Генсек НАТО попередив Росію про "тяжкі наслідки" застосування ядерної зброї

П'ятниця, 23 вересня 2022, 17:34

За словами генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, Росії відомо про "тяжкі наслідки", які настануть у разі застосування нею ядерної зброї в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг сказав в інтерв’ю CNN.

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"Вони (Росія) знають, що будуть тяжкі наслідки. Я не буду ретельно розповідати про те, як саме ми відреагуємо. Це залежатиме від того, яку саме зброю масового ураження вони можуть використати", – зазначив генсек НАТО.

Він додав, що такі заяви західних посадовців спрямовані на те, щоб запобігти можливому використанню ядерної зброї з боку Росії.

"Річ у тім, що ймовірність будь-якого використання ядерної зброї досі низька, але потенційні наслідки цього є настільки великими, що ми, відповідно, маємо сприймати це (погрози) серйозно. І риторика, погрози, які Путін знову й знову висуває, посилюють напруження, є небезпечними й бездумними", – додав Столтенберґ.

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Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля. 

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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Розширення НАТО Ядерна зброя Росія

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