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Німецький політик: Для Путіна біженці з України є частиною стратегії війни

Субота, 24 вересня 2022, 10:55

Речник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Себастьян Гартманн  назвав українських біженців частиною військової стратегії президента РФ Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За його словами, у тому, що російські військові дії змушують людей тікати, є розрахунок.

"Бомбардування людей, жінки і діти, які змушені тікати, вже давно є частиною російської гібридної війни - так само, як і дезінформація. Ми повинні постійно нагадувати собі про це", - сказав Гартманн.

Він додав: "Президент Путін зробив це в Сирії, потім узгоджені з Москвою рейси прийшли до Білорусі, і це також є фактором його агресивної війни в Україні".

Він зазначив, що на додаток до близько мільйона біженців з України, яких прийняла Німеччина, все більше людей прибуває з інших частин світу.

"Протягом певного часу зростає кількість несанкціонованих в'їздів, наразі федеральна поліція ідентифікує від 400 до 500 осіб на день", - сказав Гартманн. Це приблизно на 50 відсотків більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, під час візиту в Київ президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому.

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Німеччина Війна з РФ

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