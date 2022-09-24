Немецкий политик: Для Путина беженцы из Украины являются частью стратегии войны

Представитель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Себастьян Гартманн назвал украинских беженцев частью военной стратегии президента РФ Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По его словам, в том, что российские военные действия заставляют людей бежать, есть расчет.

"Бомбардировка людей, женщины и дети, которые вынуждены бежать, уже давно является частью российской гибридной войны - так же, как и дезинформация. Мы должны постоянно напоминать себе об этом", - сказал Гартманн.

Он добавил: "Президент Путин сделал это в Сирии, затем согласованные с Москвой рейсы пришли в Беларусь, и это также является фактором его агрессивной войны в Украине".

Он отметил, что в дополнение к около миллиона беженцев из Украины, которых приняла Германия, все больше людей прибывает из других частей мира.

"В течение определенного времени растет количество несанкционированных въездов, сейчас федеральная полиция идентифицирует от 400 до 500 человек в день", - сказал Гартманн. Это примерно на 50 процентов больше, чем год назад.

Напомним, во время визита в Киев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулась домой.