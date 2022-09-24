Вказівник одного з мікрорайонів Риги розмалювали в кольори російського прапора

Держполіція Латвії почала кримінальний процес проти невстановлених вандалів, які минулої ночі розфарбували вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори російського прапора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Процес розпочато за статтею Кримінального закону про хуліганство.

Вказівник встановлено на в'їзді в Болдераю. Вандали не тільки розфарбували його в кольори російського прапора, а й залишили напис англійською мовою.

Мер Риги Мартіньш Стакіс у соціальних мережах повідомив, що співробітники самоврядування вже вживають заходів, щоб вказівник, встановлений з ініціативи громадськості, знову став білим.

Нагадаємо, 25 серпня останній елемент пам’ятника радянським військовим у парку Перемоги в латвійській Ризі - 79-метровий обеліск – було знесено, що ознаменувало завершення робіт із демонтажу монумента.