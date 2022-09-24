Указатель одного из микрорайонов Риги разрисовали в цвета российского флага

Госполиция Латвии начала уголовный процесс против неустановленных вандалов, которые минувшей ночью раскрасили указатель рижского микрорайона "Болдерая" в цвета российского флага.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Процесс начат по статье Уголовного закона о хулиганстве.

Указатель установлен на въезде в Болдераю. Вандалы не только раскрасили его в цвета российского флага, но и оставили надпись на английском языке.

Мэр Риги Мартиньш Стакис в социальных сетях сообщил, что сотрудники самоуправления уже принимают меры, чтобы указатель, установленный по инициативе общественности, снова стал белым.

Напомним, 25 августа последний элемент памятника советским военным в парке Победы в латвийской Риге - 79-метровый обелиск - был снесен, что ознаменовало завершение работ по демонтажу монумента.