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У Німеччині зіткнулися два спортивні літаки, пілоти загинули

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Неділя, 25 вересня 2022, 11:26

Двоє пілотів загинули внаслідок зіткнення двох літаків у суботу ввечері на околиці німецького міста Гера.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на MDR.

За словами представника пожежної охорони, загинули двоє пілотів, які виконували акробатичні фігури на літаках. Вони зіткнулися в повітрі поблизу аеродрому Леумніц.

 

Літаки впали після зіткнення над відкритою місцевістю, повідомила пожежна служба. Інших загиблих і постраждалих не було. Район навколо місця катастрофи поблизу аеродрому був оточений.

На аеродромі Гера-Леумніц дозволено зліт і посадку літакам з максимальною злітною вагою 5,7 тонни.

Аеродром використовується для комерційних авіаційних перевезень, а також для повітряних видів спорту.

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