В Германии столкнулись два спортивных самолета, пилоты погибли

Двое пилотов погибли в результате столкновения двух самолетов в субботу вечером на окраине немецкого города Гера.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на MDR.

По словам представителя пожарной охраны, погибли два пилота, выполнявших акробатические фигуры на самолетах. Они столкнулись в воздухе вблизи аэродрома Леумниц.

Самолеты упали после столкновения с открытой местностью, сообщила пожарная служба. Других погибших и пострадавших не было. Район вокруг места крушения вблизи аэродрома был окружен.

На аэродроме Гера-Леумниц позволено взлет и посадку самолетам с максимальным взлетным весом 5,7 тонны.

Аэродром используется для коммерческих авиационных перевозок, а также для воздушных видов спорта.