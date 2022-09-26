Іспанія планує видавати візи "цифрових кочівників", щоб привабити фрілансерів

Іспанія планує видавати візи "цифрових кочівників", які дадуть можливість британцям та іншим громадянам країн, що не є членами ЄС, працювати під сонцем і насолоджуватися нижчою вартістю життя, а також податковими пільгами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Візи будуть запропоновані людям, які працюють віддалено на підприємствах за межами Іспанії і отримують максимум 20% свого доходу від іспанських фірм.

Оскільки закон ще не прийнятий, деякі деталі ще мають бути узгоджені, але очікується, що віза - по суті, дозвіл на проживання - буде спочатку дійсна протягом одного року, з можливістю продовження до п'яти років залежно від обставин заявника. Близькі родичі, такі як дружина або діти, матимуть право приєднатися до заявника.

Заявники повинні бути з країн, що не входять до Європейського економічного простору, і мати можливість продемонструвати, що вони працювали віддалено не менше року. Вони повинні мати трудовий договір або, якщо вони є фрілансерами, показати, що вони регулярно працювали в компанії за межами Іспанії.

Вони також повинні продемонструвати, що будуть заробляти достатньо, щоб бути самодостатніми, і що у них є адреса в Іспанії..

Перші чотири роки вони оподатковуватимуться за ставкою 15%, а не за стандартною базовою ставкою 25%.

Іспанія приєднується до 15 інших європейських країн, які пропонують ту чи іншу версію візи цифрового кочівника. Кожна країна має свій власний набір умов.

У Хорватії, наприклад, заявники повинні заробляти не менше 2 300 євро на місяць, в Естонії - 3 500 євро, в Ісландії - 7 100 євро, а в Португалії - лише 700 євро. Вважається, що Іспанія встановить мінімальний щомісячний дохід близько 2 000 євро.

Греція ввела закон про цифрових кочівників в жовтні 2021 року, пропонуючи проживання від одного до трьох років. Заявники повинні мати щомісячний дохід у розмірі 3500 євро.

Деякі країни вимагають наявності готівки в банку - 5500 євро у випадку з Чеською Республікою - а також доходу. Деякі також можуть наполягати на наявності приватної медичної страховки.

Мадрид, Валенсія і Барселона вже користуються популярністю серед цифрових кочівників ЄС, причому остання виявляється улюбленим місцем для стартапів, оскільки місто прагне стати технологічним центром і менш залежним від туризму.

Відмінне покриття 4G майже скрізь в Іспанії спокушає деяких кочівників оселятися в сільській місцевості, де орендна плата дуже низька. Швидкість Інтернету є однією з найшвидших в Європі і становить 148 Мбіт/с, що майже вдвічі перевищує швидкість у Великій Британії, яка становить 75 Мбіт/с.

Однак для жителів таких міст, як Мадрид і Барселона, негативним наслідком є те, що кочівники підвищують орендну плату, оскільки люди, які працюють віддалено на американські або британські компанії, можуть отримувати набагато вищу зарплату і платити вищу орендну плату, ніж місцеві жителі.

Згідно з опублікованим цього року звітом, середньомісячна заробітна плата в Іспанії становить 1751 євро, що на 20% менше, ніж в середньому по ЄС (2194 євро).