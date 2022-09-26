У Дубліні тисячі людей протестували проти зростання вартості життя

Тисячі людей зібралися в Дубліні в ці вихідні, щоб висловити протест проти стрімкого зростання цін за кілька днів до того, як уряд має оприлюднити свій наступний бюджет, який, як обіцяють міністри, буде спрямований на подолання кризи вартості життя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Протестувальники пройшли маршем містом, а потім зібралися в центрі для виступів ряду політиків.

Марш був організований Коаліцією "Вартість життя", групою, яка закликає уряд до дій, спрямованих на боротьбу зі зростанням цін, і був підтриманий низкою опозиційних партій, включаючи "Шинн Фейн", Соціал-демократичну партію і партію "Люди перед прибутком".

Виступаючи перед натовпом, лідерка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд заявила, що уряд залишив людей у "скрутному становищі" і попередила, що батьки зараз борються за те, щоб прогодувати своїх дітей, а молодь прагне емігрувати.

Протест відбувся за кілька днів до прийняття наступного бюджету, який має бути оприлюднений цього тижня. Міністри пообіцяли поставити кризу вартості життя в центр фінансового плану держави, включаючи заходи щодо пом'якшення удару зростаючих рахунків за енергоносії та розширення фінансування соціального забезпечення.

У суботу віцепрем'єр-міністр Лео Варадкар заявив, що він розуміє, чому люди протестують, і пообіцяв "дуже значне" втручання з боку уряду, коли будуть розкриті деталі бюджету.

Як повідомлялося, жителі Болгарії вважають надмірне підвищення цін більш відчутною небезпекою, ніж ескалація війни в Україні.