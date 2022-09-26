В Дублине тысячи людей протестовали против роста стоимости жизни

Тысячи людей собрались в Дублине в эти выходные, чтобы выразить протест против стремительного роста цен за несколько дней до того, как правительство должно обнародовать свой следующий бюджет, который, как обещают министры, будет направлен на преодоление кризиса стоимости жизни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Протестующие прошли маршем по городу, а затем собрались в центре для выступлений ряда политиков.

Марш был организован Коалицией "Стоимость жизни", группой, которая призывает правительство к действиям, направленным на борьбу с ростом цен, и был поддержан рядом оппозиционных партий, включая "Шинн Фейн", Социал-демократическую партию и партию "Люди перед прибылью".

Выступая перед толпой, лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что правительство оставило людей в "бедственном положении" и предупредила, что родители сейчас борются за то, чтобы прокормить своих детей, а молодежь стремится эмигрировать.

Протест состоялся за несколько дней до принятия следующего бюджета, который должен быть обнародован на этой неделе. Министры пообещали поставить кризис стоимости жизни в центр финансового плана государства, включая меры по смягчению удара растущих счетов за энергоносители и расширение финансирования социального обеспечения.

В субботу вице-премьер-министр Лео Варадкар заявил, что он понимает, почему люди протестуют, и пообещал "очень значительное" вмешательство со стороны правительства, когда будут раскрыты детали бюджета.

Как сообщалось, жители Болгарии считают чрезмерное повышение цен более ощутимой опасностью, чем эскалация войны в Украине.