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Влада Грузії різко засудила візит Лукашенка до окупованої Абхазії

Середа, 28 вересня 2022, 20:47

Прем’єр-міністр та президентка Грузії засудили візит самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до окупованої Росією Абхазії.

Свої заяви політики оприлюднили у Twitter, пише "Європейська правда".

"Категорично засуджую "візит" Александра Лукашенка до окупованої Росією Абхазії та його зустрічі з російським окупаційним режимом. Цей крок порушує закон Грузії щодо окупованих територій та суперечить міжнародному законодавству, а також двостороннім відносинам між нашими країнами", - заявив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також "рішуче засудила" візит Лукашенка.

"Це неприпустиме порушення закону Грузії щодо окупованих територій та принципів наших двосторонніх відносин та міжнародного права", - зазначила Зурабішвілі.

Нагадаємо, в середу самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вперше відвідав з офіційним візитом Абхазію - окуповану російськими військами територію Грузії, де зустрівся з так званим президентом невизнаної Абхазії Асланом Бжанією.

Лукашенко у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.

Міністерство закордонних справ Грузії викликало білоруського посла Анатолія Ліса у зв’язку з візитом Лукашенка в окуповану Росією Абхазію.

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Грузія Білорусь

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