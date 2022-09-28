Влада Грузії різко засудила візит Лукашенка до окупованої Абхазії

Прем’єр-міністр та президентка Грузії засудили візит самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до окупованої Росією Абхазії.

Свої заяви політики оприлюднили у Twitter, пише "Європейська правда".

"Категорично засуджую "візит" Александра Лукашенка до окупованої Росією Абхазії та його зустрічі з російським окупаційним режимом. Цей крок порушує закон Грузії щодо окупованих територій та суперечить міжнародному законодавству, а також двостороннім відносинам між нашими країнами", - заявив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також "рішуче засудила" візит Лукашенка.

"Це неприпустиме порушення закону Грузії щодо окупованих територій та принципів наших двосторонніх відносин та міжнародного права", - зазначила Зурабішвілі.

Нагадаємо, в середу самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вперше відвідав з офіційним візитом Абхазію - окуповану російськими військами територію Грузії, де зустрівся з так званим президентом невизнаної Абхазії Асланом Бжанією.

Лукашенко у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.

Міністерство закордонних справ Грузії викликало білоруського посла Анатолія Ліса у зв’язку з візитом Лукашенка в окуповану Росією Абхазію.