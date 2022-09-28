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Власти Грузии резко осудили визит Лукашенко в оккупированную Абхазию

Среда, 28 сентября 2022, 20:47

Премьер-министр и президент Грузии категорически осудили визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию.

Свои заявления политики обнародовали в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Категорически осуждаю "визит" Александра Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию и его встречи с российским оккупационным режимом. Этот шаг нарушает закон Грузии по оккупированным территориям и противоречит международному законодательству, а также двусторонним отношениям между нашими странами", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также "решительно осудила" визит Лукашенко.

"Это недопустимое нарушение закона Грузии по поводу оккупированных территорий и принципов наших двусторонних отношений и международного права", - отметила Зурабишвили.

Напомним, в среду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии, где встретился с так называемым президентом непризнанной Абхазии Асланом Бжанией.

Лукашенко в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса в связи с визитом Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию.

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Грузия Беларусь

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