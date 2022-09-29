Інфляція в Німеччині може досягти рекордного за 70 років рівня

Федеральне статистичне управління Німеччини спрогнозувало, що у вересні рівень інфляції в країні становив 10%, що стало найбільшим з 1951 року показником.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild, посилаючись на опубліковані в четвер дані відомства.

За попередніми даними статистичного управління, рівень інфляції в Німеччині у вересні зріс до 10%, хоча ще в серпні він становив 7,9%. Це найвищий показник з грудня 1951 року – тоді інфляція становила 10,5%.

До зростання цін – особливо на енергоносії, а також на сировину і продукти харчування – призвела повномасштабна війна в Україні. Приміром, енергоносії в Німеччині зараз коштують у середньому на 43% більше, ніж торік.

Згідно з опитуванням Німецької асоціації роздрібної торгівлі, 60% споживачів уже економлять під час здійснення покупок. У найближчі місяці таких у Німеччині буде вже 76%, прогнозують в асоціації.

Для боротьби з інфляцією німецький уряд уже планує низку заходів. Так, пенсіонери, студенти й стажери отримають одноразову компенсацію за високі ціни на електроенергію, а з початку 2023 року буде збільшено виплату по догляду за дитиною.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер оголосив про "оборонний щит" на суму 200 мільярдів євро для захисту компаній та споживачів від наслідків різкого зростання цін на енергоносії.