Инфляция в Германии может достичь рекордного за 70 лет уровня

Федеральное статистическое управление Германии спрогнозировало, что в сентябре уровень инфляции в стране составил 10%, что стало самым большим с 1951 года показателем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild, ссылаясь на опубликованные в четверг данные ведомства.

По предварительным данным статистического управления, уровень инфляции в Германии в сентябре вырос до 10%, хотя еще в августе он составлял 7,9%. Это самый высокий показатель с декабря 1951 года - тогда инфляция составляла 10,5%.

К росту цен - особенно на энергоносители, а также на сырье и продукты питания - привела полномасштабная война в Украине. К примеру, энергоносители в Германии сейчас стоят в среднем на 43% больше, чем в прошлом году.

Согласно опросу Немецкой ассоциации розничной торговли, 60% потребителей уже экономят при совершении покупок. В ближайшие месяцы таких в Германии будет уже 76%, прогнозируют в ассоциации.

Для борьбы с инфляцией немецкое правительство уже планирует ряд мер. Так, пенсионеры, студенты и стажеры получат единовременную компенсацию за высокие цены на электроэнергию, а с начала 2023 года будет увеличена выплата по уходу за ребенком.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц в четверг объявил о "оборонном щите" на сумму 200 миллиардов евро для защиты компаний и потребителей от последствий резкого роста цен на энергоносители.