Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посол пояснила, чому США не почали постачання зброї по ленд-лізу

Четвер, 29 вересня 2022, 20:37

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснила, чому США досі не задіяли схему ленд-лізу для України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ленд-ліз нам буде потрібен тоді, коли Конгрес не буде нам виділяти на президентські виділення кошти. По ленд-лізу ми зможемо отримувати від США те, що у них вже є у власності", - сказала Маркарова.

Вона наголосила, що зараз Україна отримує озброєння через окремі президентські рішення фактично у подарунок. Натомість, коли Конгрес США не дасть згоди на фінансування передачі зброї, можна буде задіяти схему ленд-лізу.

"Наприклад, коли у нас не буде коштів, а буде обладнання, яке ми хочемо отримувати, ми зможемо застосовувати ленд-ліз. Зараз ми активно обговорюємо саме механізм, як це може бути. Ленд-ліз - це фактично ті ж самі виділення з власних наявностей, але які даються в оренду чи в лізинг, але вже не на безкоштовній основі. Тому поки у нас є безкоштовна можливість отримувати, звичайно, ми будемо її використовувати", - зазначила Маркарова.

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Дивіться інтерв’ю з Маркаровою повністю: Які правила для зброї? Що з ядерною загрозою? Який зв'язок ракет і гімну США? 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США

Статті

Атака на Грузію: навіщо Путін відправив Лукашенка до окупованої Абхазії

Чи візит Лукашенка може тлумачитись як де-факто визнання незалежності Абхазії офіційним Мінськом? І який меседж від Путіна він привіз у Сухумі?
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російський провал: які зміни можуть принести вибори у Латвії

Вперше після відновлення незалежності Латвії "російські" партії можуть втратити своє лідерство, що матиме довгострокові наслідки.
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Посол Німеччини: У НАТО зараз щодня обговорюють те, як відповісти у разі ядерного удару

Анка Фельдгузен: "Ми вже підняли процедури з часів холодної війни і знаємо, що треба зробити... Війна завершиться перемогою України"
28 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда