Посол пояснила, чому США не почали постачання зброї по ленд-лізу

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснила, чому США досі не задіяли схему ленд-лізу для України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ленд-ліз нам буде потрібен тоді, коли Конгрес не буде нам виділяти на президентські виділення кошти. По ленд-лізу ми зможемо отримувати від США те, що у них вже є у власності", - сказала Маркарова.

Вона наголосила, що зараз Україна отримує озброєння через окремі президентські рішення фактично у подарунок. Натомість, коли Конгрес США не дасть згоди на фінансування передачі зброї, можна буде задіяти схему ленд-лізу.

"Наприклад, коли у нас не буде коштів, а буде обладнання, яке ми хочемо отримувати, ми зможемо застосовувати ленд-ліз. Зараз ми активно обговорюємо саме механізм, як це може бути. Ленд-ліз - це фактично ті ж самі виділення з власних наявностей, але які даються в оренду чи в лізинг, але вже не на безкоштовній основі. Тому поки у нас є безкоштовна можливість отримувати, звичайно, ми будемо її використовувати", - зазначила Маркарова.

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Дивіться інтерв’ю з Маркаровою повністю: Які правила для зброї? Що з ядерною загрозою? Який зв'язок ракет і гімну США?