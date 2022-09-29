Посол объяснила, почему США не начали поставки оружия по ленд-лизу

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова объяснила, почему США до сих пор не задействовали схему ленд-лиза для Украины.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Ленд-лиз нам потребуется тогда, когда Конгресс не будет нам выделять на президентские выделения средства. По ленд-лизу мы сможем получать от США то, что у них уже есть в собственности", - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что сейчас Украина получает вооружение через отдельные президентские решения фактически в подарок. Когда Конгресс США не даст согласия на финансирование передачи оружия, можно будет задействовать схему ленд-лиза.

"Например, когда у нас не будет средств, а будет оборудование, которое мы хотим получать, мы сможем применять ленд-лиз. Сейчас мы активно обсуждаем именно механизм, как это возможно. Ленд-лиз – это фактически те же выделения из собственных наличий, но которые даются в аренду или в лизинг, но уже не на бесплатной основе. Потому пока у нас есть бесплатная возможность получать, конечно, мы будем ее использовать", - отметила Маркарова.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

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