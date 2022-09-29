Посол оцінила, наскільки США підтримують вступ України до НАТО

Посол України в США Оксана Маркарова вважає, що Сполучені Штати реалістично ставляться до перспективи вступу України до НАТО, однак у Альянсі поки немає єдності щодо цього.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"На сьогодні я не можу назвати Сполучені Штати скептиками, я можу назвати їх реалістами. Сполучені Штати підтримують Україну в наших євроатлантичних прагненнях, але США дуже цінують транстатлантичну єдність. Тому, розуміючи, що немає єдності і немає стовідсоткових голосів, займали таку позицію, як вони займали", - зауважила Маркарова.

Вона підкреслила: якщо Україна буде далі працювати з усіма своїми партнерами, вступ рано чи пізно відбудеться.

"Більше того, я думаю, що ці 215 днів (війни. - Ред.) показали, що саме Україна може дати НАТО… Нам є дуже багато чого запропонувати блоку НАТО", - наголосила посол.

Маркарова також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.

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