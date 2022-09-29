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Посол оценила, насколько США поддерживают вступление Украины в НАТО

Четверг, 29 сентября 2022, 21:02

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что Соединенные Штаты реалистично относятся к перспективе вступления Украины в НАТО, однако в Альянсе пока нет единства по этому поводу.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"На сегодняшний день я не могу назвать Соединенные Штаты скептиками, я могу назвать их реалистами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в наших евроатлантических стремлениях, но США очень ценят трансатлантическое единство. Поэтому, понимая, что нет единства и нет стопроцентных голосов, они занимали такую ​​позицию, как они занимали", - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что если Украина будет дальше работать со всеми своими партнерами, вступление рано или поздно состоится.

"Более того, я думаю, что эти 215 дней (войны. - Ред.) показали, что именно Украина может дать НАТО… Мы можем очень многое предложить блоку НАТО", - подчеркнула посол.

Маркарова также подтвердила, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.

Смотрите интервью с Маркаровой: Какие правила для оружия? Что с ядерной угрозой? Какая связь ракет и гимна США? 

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США Расширение НАТО Война с РФ

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