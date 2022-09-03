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В Чорногорії почали перемовини про уряд прихильні до РФ партії "старої коаліції"

Субота, 3 вересня 2022, 13:01

Парламентська більшість - партії-переможиці на виборах в Чорногорії 30 серпня 2020 року  - знову почали перемовини про коаліцію після відставки проєвропейського уряду Дрітана Абазовича. 

Як повідомляє "Балканський оглядач", про формування "нової старої" коаліції повідомив на прес-конференції голова партії "Нова сербська демократія" та один із лідерів блоку "Демократичний фронт" (DF) Андрія Мандич. Він є фігурантом справи про спробу державного перевороту в Чорногорії за участі російських агентів.

Сформувати уряд розраховує більшість на чолі з "Демократичним фронтом", "Демократичною Чорногорією" та громадянським рухом URA.

"Найважливішу частину ми пройшли. Ми підписали політичну угоду, де зобов'язалися сформувати новий уряд", - зазначив Мандич. За його словами, ключові домовленості мають бути досягнені протягом найближчих 15 днів.

Цілями нового уряду називають боротьбу з корупцією та організованою злочинністю, здійснення виборчих та економічних реформ, а також просування на європейському шляху.

Представник Європарламенту з питань співпраці з Чорногорією Володимир Більчик заявив, що уряд із "Демократичним фронтом" не матиме підтримки ЄС.

Мандич на це сказав, що Чорногорія "хоче сама приймати рішення і не хоче, щоб хтось втручався в наші внутрішні справи", та що новий уряд має бути повністю політичним, а не експертним.

Як відомо, після виборів в серпні 2020 року владу в Чорногорії, вперше з часу проголошення незалежності в 2006 році, сформували за участі проросійських та просербських партій. 

У лютому 2022 році цей уряд був відправлений у відставку, і в квітні утворився новий уряд за участі прозахідних сил. Але 20 серпня йому також довелося піти у відставку.

Якщо коаліцію не буде сформовано, нові вибори відбудуться наприкінці року. 

Детальніше про це - у статті Чорногорія між ЄС та "русскім міром": куди завела політична криза найменшу країну Балкан.

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Чорногорія

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