В Черногории начали переговоры о правительстве дружественные РФ партии "старой коалиции"

Парламентское большинство – партии-победительницы на выборах в Черногории 30 августа 2020 года – снова начали переговоры о коалиции после отставки проевропейского правительства Дритана Абазовича.

Как сообщает "Балканский обозреватель", о формировании "новой старой" коалиции сообщил на пресс-конференции глава партии "Новая сербская демократия" и один из лидеров блока "Демократический фронт" (DF) Андрея Мандич. Он является фигурантом дела о попытке государственного переворота в Черногории с участием российских агентов.

Сформировать правительство рассчитывает большинство во главе с Демократическим фронтом, Демократической Черногорией и гражданским движением URA.

"Важнейшую часть мы прошли. Мы подписали политическое соглашение, где обязались сформировать новое правительство", - отметил Мандич. По его словам, ключевые договоренности должны быть достигнуты в ближайшие 15 дней.

Целями нового правительства называют борьбу с коррупцией и организованной преступностью, проведение избирательных и экономических реформ, а также продвижение на европейском пути.

Представитель Европарламента по вопросам сотрудничества с Черногорией Владимир Бельчик заявил, что у правительства с "Демократическим фронтом" не будет поддержки ЕС.

Мандич на это сказал, что Черногория "хочет сама принимать решения и не хочет, чтобы кто-то вмешивался в наши внутренние дела", и что новое правительство должно быть полностью политическим, а не экспертным.

Как известно, после выборов в августе 2020 года власть в Черногории, впервые со времени провозглашения независимости в 2006 году, была сформирована при участии пророссийских и просербских партий.

В феврале 2022 года это правительство было отправлено в отставку, и в апреле образовалось новое правительство с участием прозападных сил. Но 20 августа ему тоже пришлось уйти в отставку.

Если коалиция не будет сформирована, новые выборы состоятся в конце года.

Детальнее об этом - в статье Черногория между ЕС и "русским миром": куда завел политический кризис самую маленькую страну Балкан.