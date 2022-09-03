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Федеральне мережеве агентство Німеччини вважає безпідставною зупинку "Північного потоку"

Субота, 3 вересня 2022, 15:06

У Федеральному мережевому агентстві Німеччини заявили, що не довіряють заяві "Газпрому" про причини припинення постачання газу газопроводом "Північний потік-1".

Як пише "Європейська правда",  про це йдеться у заяві агентства.

"За оцінкою Федерального мережевого агентства, несправності на компресорній станції, на які вказує російська сторона, не є технічною причиною для зупинки роботи", - зазначають у ній. 

Агентство зазначає, що ситуація із забезпеченням газом напружена, але наразі наявність газу для Німеччини гарантована.

"З огляду на активні запобіжні заходи в останні місяці, зараз Німеччина краще підготовлена до втрати поставок з РФ, ніж декілька місяців тому. Ми досягли гарного прогресу і в заповненні сховищ, і у налагодженні постачання іншими маршрутами та створенні нової інфраструктури для скрапленого газу", - зазначає агентство.

Заповненість сховищ у Німеччині наразі складає 84,53%.

Нагадаємо, увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працюватиТам стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

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Німеччина Енергетика Війна з РФ

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