Федеральное агентство Германии считает безосновательной остановку "Северного потока"

В Федеральном сетевом агентстве Германии не доверяют заявлению "Газпрома" о причинах прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток-1".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении агентства.

"По оценке Федерального сетевого агентства, неисправности на компрессорной станции, на которые указывает российская сторона, не являются технической причиной для остановки работы", - отмечают в ней.

Агентство отмечает, что ситуация с обеспечением газом напряженная, но сейчас наличие газа для Германии гарантировано.

"Учитывая активные меры предосторожности в последние месяцы, сейчас Германия лучше подготовлена ​​к потере поставок из РФ, чем несколько месяцев назад. Мы достигли хорошего прогресса и в заполнении хранилищ, и в налаживании поставок по другим маршрутам и создании новой инфраструктуры для сжиженного газа", – отмечает агентство.

Заполненность хранилищ в Германии составляет 84,53%.

Напомним, вечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать. Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".