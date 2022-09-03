Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Федеральное агентство Германии считает безосновательной остановку "Северного потока"

Суббота, 3 сентября 2022, 15:06

В Федеральном сетевом агентстве Германии не доверяют заявлению "Газпрома" о причинах прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток-1".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении агентства.

"По оценке Федерального сетевого агентства, неисправности на компрессорной станции, на которые указывает российская сторона, не являются технической причиной для остановки работы", - отмечают в ней.

Агентство отмечает, что ситуация с обеспечением газом напряженная, но сейчас наличие газа для Германии гарантировано.

"Учитывая активные меры предосторожности в последние месяцы, сейчас Германия лучше подготовлена ​​к потере поставок из РФ, чем несколько месяцев назад. Мы достигли хорошего прогресса и в заполнении хранилищ, и в налаживании поставок по другим маршрутам и создании новой инфраструктуры для сжиженного газа", – отмечает агентство.

Заполненность хранилищ в Германии составляет 84,53%.

Напомним, вечером 2 августа "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" якобы из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать. Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

В Еврокомиссии объявление "Газпрома" назвали "еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика" и "доказательством цинизма России".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Энергетика Война с РФ

Статьи

Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации с Германии

Польша официально потребует у Германии возмещения за ущерб, который она понесла в результате Второй мировой войны. Сумма репараций оценена в $1,32 трлн.
2 сентября 2022 — Иван Городиский, Центр Днистрянского

Ирландское расширение НАТО: как действия РФ заставили еще одну страну думать о вступлении в Альянс

Вслед за финнами и шведами до вступления в НАТО "дозрели" в Ирландии – такая идея выглядит привлекательной для более чем половины ее жителей. Какие последствия это будет иметь?
2 сентября 2022 — Александр Краев, для Европейской правды

Почему срывают визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: отвечаем на главные вопросы

Поддадутся ли эксперты МАГАТЭ на провокации РФ? Что может быть, а чего не должно быть в их отчете? А главное – способна ли международная миссия способствовать демилитаризации ЗАЭС?
1 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда