Чехія веде переговори про купівлю шведських БМП

Чехія розпочала переговори з представниками уряду Швеції щодо придбання бойових машин піхоти CV90 для армії.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Чеські представники передали шведам технічні вимоги до бронемашин. У Міністерстві оборони Чехії заявили, що шведська сторона пообіцяла надати повний виробничий план, який дозволить максимально задіяти чеську промисловість.

За словами заступника міністра оборони Франтішека Шульце, вимоги альянсу до важкої бригади НАТО, яку чеська армія має зібрати до 2026 року, не змінилися. Чеській армії потрібно 210 машин у кількох модифікаціях.

Попередній тендер, скасований у липні після багаторічної затримки, оцінювався приблизно в 51,5 мільярда крон.

Наприкінці серпня Чехія та Словаччина через міністрів оборони уклали угоду, згідно з якою вони співпрацюватимуть у закупівлі CV90.

Раніше повідомлялося, що Чехія передала Україні основні бойові танки T-72 радянського виробництва, а натомість отримає від Німеччини 14 танків Leopard і броньовану евакуаційну машину Buffalo.