Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Чехія веде переговори про купівлю шведських БМП

Субота, 3 вересня 2022, 18:26

Чехія розпочала переговори з представниками уряду Швеції щодо придбання бойових машин піхоти CV90 для армії.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Чеські представники передали шведам технічні вимоги до бронемашин. У Міністерстві оборони Чехії заявили, що шведська сторона пообіцяла надати повний виробничий план, який дозволить максимально задіяти чеську промисловість.

За словами заступника міністра оборони Франтішека Шульце, вимоги альянсу до важкої бригади НАТО, яку чеська армія має зібрати до 2026 року, не змінилися. Чеській армії потрібно 210 машин у кількох модифікаціях.

Попередній тендер, скасований у липні після багаторічної затримки, оцінювався приблизно в 51,5 мільярда крон.

Наприкінці серпня Чехія та Словаччина через міністрів оборони уклали угоду, згідно з якою вони співпрацюватимуть у закупівлі CV90.

Раніше повідомлялося, що Чехія передала Україні основні бойові танки T-72 радянського виробництва, а натомість отримає від Німеччини 14 танків Leopard і броньовану евакуаційну машину Buffalo.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Швеція

Статті

Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини

Польща офіційно вимагатиме у Німеччини відшкодування за збитки, яких вона зазнала внаслідок Другої світової війни. Сума репарацій оцінена в $1,32 трлн.
2 вересня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Ірландське розширення НАТО: як дії РФ змусили ще одну країну думати про вступ до Альянсу

Слідом за фінами та шведами до вступу в НАТО "дозріли" в Ірландії – така ідея виглядає привабливою для більш ніж половини ірландців. Які наслідки це матиме?
2 вересня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання

Чи піддадуться експерти МАГАТЕ на провокації РФ? Що може бути, а чого не має бути в їхньому звіті? А головне – чи здатна міжнародна місія сприяти демілітаризації ЗАЕС?
1 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда