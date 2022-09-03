Чехия ведет переговоры о покупке шведских БМП

Чехия начала переговоры с представителями правительства Швеции о приобретении боевых машин пехоты CV90 для армии.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

Чешские представители передали шведам технические требования к запрошенным машинам.

В Министерстве обороны Чехии заявили, что шведская сторона пообещала предоставить полный производственный план, который позволит максимально задействовать чешскую промышленность.

По словам заместителя министра обороны Франтишека Шульце, требования альянса к тяжелой бригаде НАТО, которую чешская армия должна собрать к 2026 году, не изменились.

Чешской армии требуется 210 машин в нескольких модификациях.

Предыдущий тендер, который был отменен в июле после многолетней задержки, оценивался примерно в 51,5 миллиарда крон.

В конце августа Чехия и Словакия через министров обороны заключили соглашение, согласно которому они будут сотрудничать в закупке CV90.