У Британії на тлі фінансової кризи лейбористи рекордно випереджають консерваторів

Британські лейбористи отримали рекордну перевагу над консерваторами на хвилі економічних потрясінь після прийняття урядом міні-бюджету.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Так, лейбористи випереджають консерваторів на 33 пункти, що вважається найбільшою перевагою лейбористів у будь-якому зареєстрованому опитуванні з 1998 року за часів прем’єрства Тоні Блера.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс захистила свій суперечливий план відновлення економічного зростання після того, як величезне зниження податків, оголошене минулого тижня, призвело до падіння курсу фунта і цін на державні облігації.

Опитування YouGov щодо намірів голосування, проведене в середу і четвер, показало 54% підтримки лейбористів і 21% підтримки консерваторів. В опитуванні взяли участь понад 1700 дорослих британців.

Інше опитування YouGov, проведене раніше на цьому тижні, показало, що 45% виборців підтримують лейбористів у порівнянні з 28% підтримки консерваторів.

Трасс вступила на посаду 6 вересня після перемоги над колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком у змаганнях за лідерство в Консервативній партії. Наступні національні вибори, ймовірно, відбудуться в 2024 році.

Щонайменше два законодавці-консерватори - обидва з яких підтримували Сунака під час перегонів за лідерство в партії - публічно розкритикували економічні плани Трасс після оприлюднення опитування.

"Зараз це серйозна криза, і на кону стоїть багато чого. Економічний пакет запозичень і скорочення податків, оголошений минулого тижня, явно не може викликати довіру ринку або виборців ", - заявив депутат-консерватор Джордж Фріман в Твіттері.

Інший депутат від партії Трасс, Джуліан Сміт, закликав уряд скасувати скасування 45% верхньої ставки податку на прибуток.

Три інших опитування в четвер також показали значну перевагу лейбористів: Survation оцінив перевагу лейбористів над консерваторами в 21 пункт; Deltapoll показав перевагу лейбористів на 19 пунктів; а Redfield & Wilton Strategies - на 17 пунктів.

Лідер опозиції Кейр Стармер заявив під час щорічної конференції своєї партії на цьому тижні, що це найкращий шанс лейбористів отримати владу з 2010 року, після чотирьох поспіль поразок на виборах.

Нагадаємо, на партійній конференції британської Лейбористської партії освистали делегата, який критикував український уряд і виступав проти допомоги Україні.