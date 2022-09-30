В Британии на фоне финансового кризиса лейбористы рекордно опережают консерваторов

Британские лейбористы получили рекордное преимущество над консерваторами на волне экономических потрясений после принятия правительством мини-бюджета.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Так, лейбористы опережают консерваторов на 33 пункта, что считается наибольшим преимуществом лейбористов в любом зарегистрированном опросе с 1998 года во времена премьерства Тони Блэра.

Ранее в четверг премьер-министр Британии Лиз Трасс защитила свой противоречивый план восстановления экономического роста после того, как огромное снижение налогов, объявленное на прошлой неделе, привело к падению курса фунта и цен на государственные облигации.

Опрос YouGov относительно намерений голосования, проведенный в среду и четверг, показал 54% поддержки лейбористов и 21% поддержки консерваторов. В опросе приняли участие более 1700 взрослых британцев.

Другой опрос YouGov, проведенный ранее на этой неделе, показал, что 45% избирателей поддерживают лейбористов по сравнению с 28% поддержки консерваторов.

Трасс вступила в должность 6 сентября после победы над бывшим министром финансов Риши Сунаком в соревнованиях за лидерство в Консервативной партии. Следующие национальные выборы, вероятно, состоятся в 2024 году.

По меньшей мере два законодателя-консерватора - оба из которых поддерживали Сунака во время гонки за лидерство в партии - публично раскритиковали экономические планы Трасс после обнародования опроса.

"Сейчас это серьезный кризис, и на кону стоит многое. Экономический пакет заимствований и сокращения налогов, объявленный на прошлой неделе, явно не может вызвать доверие рынка или избирателей", - заявил депутат-консерватор Джордж Фриман в Твиттере.

Другой депутат от партии Трасс, Джулиан Смит, призвал правительство отменить отмену 45% верхней ставки налога на прибыль.

Три других опроса в четверг также показали значительное преимущество лейбористов: Survation оценил преимущество лейбористов над консерваторами в 21 пункт; Deltapoll показал преимущество лейбористов на 19 пунктов; а Redfield & Wilton Strategies - на 17 пунктов.

Лидер оппозиции Кейр Стармер заявил во время ежегодной конференции своей партии на этой неделе, что это лучший шанс лейбористов получить власть с 2010 года, после четырех подряд поражений на выборах.

Напомним, на партийной конференции британской Лейбористской партии освистали делегата, который критиковал украинское правительство и выступал против помощи Украине.