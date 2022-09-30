Будівлю Єврокомісії частково евакуювали через посилку з "підозрілим білим порошком"
П'ятниця, 30 вересня 2022, 18:04
Присутніх на 13-му поверсі будівлі Європейської комісії в Брюсселі довелося евакуювати в п’ятницю вранці після того, як там виявили конверт із підозрілим порошком білого кольору.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.
Близько 11:50 за місцевим часом пожежна служба Брюсселя отримала виклик про інцидент у будівлі Єврокомісії.
Спершу вважалося, що йдеться про пожежу, але в пожежній службі підтвердили, що на адресу виконавчого органу ЄС надіслали "конверт, який містив підозрілий білий порошок".
За словами речника пожежної бригади Брюсселя Вальтера Деріу, лише одна людина контактувала з порошком, і в неї не виявили жодних медичних симптомів.
Він запевнив, що наразі ситуація "під контролем", і евакуація з будівлі Єврокомісії вже не здійснюється. Крім того, на місці працює служба цивільного захисту Бельгії, яка проводить аналіз порошку.
Зазначимо, що про підозрілий конверт стало відомо тоді, коли в будівлі Єврокомісії зібралися міністри енергетики держав ЄС, аби узгодити шляхи подолання енергетичної кризи.