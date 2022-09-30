Здание Еврокомиссии частично эвакуировали из-за посылки с "подозрительным белым порошком"

Присутствующих на 13-м этаже здания Европейской комиссии в Брюсселе пришлось эвакуировать в пятницу утром после того, как там обнаружили конверт с подозрительным порошком белого цвета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Около 11:50 по местному времени пожарная служба Брюсселя получила вызов об инциденте в здании Еврокомиссии.

Сначала считалось, что речь идет о пожаре, но в пожарной службе подтвердили, что в адрес исполнительного органа ЕС прислали "конверт, который содержал подозрительный белый порошок".

ФОТО: ALEX CADIER / TWITTER

По словам представителя пожарной бригады Брюсселя Вальтера Дериу, только один человек контактировал с порошком, и у него не обнаружили никаких медицинских симптомов.

Он заверил, что сейчас ситуация "под контролем", и эвакуация из здания Еврокомиссии уже не осуществляется. Кроме того, на месте работает служба гражданской защиты Бельгии, которая проводит анализ порошка.

Отметим, что о подозрительном конверте стало известно тогда, когда в здании Еврокомиссии собрались министры энергетики государств ЕС, чтобы согласовать пути преодоления энергетического кризиса.