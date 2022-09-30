Німеччина виступає проти обмеження цін на весь імпорт газу в ЄС

Уряд Німеччини заявив, що він, як і раніше, виступає проти створення в рамках усього ЄС механізму, що забезпечує обмеження цін на імпорт газу.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на урядовій пресконференції в Берліні, представниця Міністерства економіки сказала, що важливо розрізняти "гальмо" цін на газ, про яке Німеччина оголосила в четвер, - згідно з яким уряд встановлює ціну на газ і виплачує різницю з фактичною ринковою ціною імпорту - та пропозицією щодо запровадження граничної ціни на газ у масштабах всього ЄС, коли блок спільно погодиться платити міжнародним постачальникам газу лише фіксовану ціну.

Прессекретарка Сюзанна Унград висловила занепокоєння тим, що таке обмеження цін на світовий імпорт - ідея, підтримана 15 країнами в нещодавньому листі до комісара з енергетики Кадрі Сімсон, - створює ризик того, що постачальники газу просто спрямують постачання до інших країн та спричинять дефіцит у Європі.

"Ми не підтримуємо абсолютну максимальну межу - іншими словами, жорстке обмеження ціни - тому що існує ризик, що ми більше не зможемо купувати достатню кількість газу на світовому ринку за цією ціною. І це буде контрпродуктивно, якщо газу буде недостатньо, тому що тоді наша безпека постачання більше не буде гарантована", - сказала Унград.

Наразі Європейська комісія ще не запропонувала законодавство, яке дало б змогу знизити оптові ціни на газ, чи то максимальної ціною, чи то схемою субсидування.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 30 вересня досягли політичної згоди щодо заходів для реагування на енергетичну кризу, які запропонувала Єврокомісія.

План, запропонований Єврокомісією в середині вересня, пропонує зменшити споживання електроенергії на 5% у пікові години - що знизить ціну. Країни повинні будуть визначити 10% часу доби, на який випадає найбільше споживання, і в цей період з грудня до кінця березня знизити попит, обираючи для цього інструменти на свій розсуд.