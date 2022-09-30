Германия выступает против ограничения цен на весь импорт газа в ЕС

Правительство Германии заявило, что оно по-прежнему выступает против создания в рамках всего ЕС механизма, обеспечивающего ограничение цен на импорт газа.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Выступая на правительственной пресс-конференции в Берлине, представитель министерства экономики сказала, что важно проводить различие между "тормозом" цен на газ, о котором Германия объявила в четверг - в соответствии с которым правительство устанавливает цену на газ и выплачивает разницу с фактической рыночной ценой импорта - и предложением о введении предельной цены на газ в масштабах всего ЕС, когда блок совместно согласится платить международным поставщикам газа только фиксированную цену.

Пресс-секретарь Сюзанна Унград выразила обеспокоенность тем, что такое ограничение цен на мировой импорт - идея, поддержанная 15 странами в недавнем письме комиссару по энергетике Кадри Симсон, - создает риск того, что поставщики газа просто направят поставки в другие страны и вызовут дефицит в Европе.

"Мы не поддерживаем абсолютный максимальный предел - другими словами, жесткое ограничение цены - потому что существует риск, что мы больше не сможем покупать достаточное количество газа на мировом рынке по этой цене. И это будет контрпродуктивно, если газа будет недостаточно, потому что тогда наша безопасность поставок больше не будет гарантирована", - сказала Унград.

На данный момент Европейская комиссия еще не предложила законодательство, которое позволило бы снизить оптовые цены на газ, будь то максимальная цена или схема субсидирования.

Напомним, министры энергетики стран ЕС 30 сентября достигли политического согласия относительно мер для реагирования на энергетический кризис, которые предложила Еврокомиссия.