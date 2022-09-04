У Німеччині спалахнула лісова пожежа біля головної вершини півночі

У Німеччині евакуювали туристів з району гори Брокен, найвищої вершини на півночі країни, через лісову пожежу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Гора Брокен розташована у гірському масиві Гарц у землі Саксонія-Ангальт.

Регіональна громадська телерадіокомпанія MDR повідомила, що полум'я спалахнуло в суботу вдень на південній стороні вершини висотою 1142 метри.

Густий дим огорнув територію вздовж стежки Гете, яка є однією з найбільш відвідуваних пішохідних стежок у парку.

MDR процитувала місцеву пожежну службу, яка повідомила, що горить ділянка площею два гектари біля залізничної лінії.

Було організовано автобуси, щоб допомогти сотням туристів та інших екскурсантів покинути цей район.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що гасіння пожежі утруднене через рельєф місцевості.

В суботу ввечері полум’я ще не загасили через понад шість годин після того, як про нього вперше повідомили.

Три тижні тому біля підніжжя гори Брокен спалахнула пожежа, яку гасили три дні.

За даними адміністрації національного парку Гарц, було знищено близько 3,6 га ялинового лісу.

У липні в національному парку Саксонська Швейцарія на сході Німеччини спалахнула велика пожежа, з якою боролися тиждень.