Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Німеччині спалахнула лісова пожежа біля головної вершини півночі

відео
Неділя, 4 вересня 2022, 10:18

У Німеччині евакуювали туристів з району гори Брокен, найвищої вершини на півночі країни, через лісову пожежу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Гора Брокен розташована у гірському масиві Гарц у землі Саксонія-Ангальт.

Регіональна громадська телерадіокомпанія MDR повідомила, що полум'я спалахнуло в суботу вдень на південній стороні вершини висотою 1142 метри.

Густий дим огорнув територію вздовж стежки Гете, яка є однією з найбільш відвідуваних пішохідних стежок у парку.

MDR процитувала місцеву пожежну службу, яка повідомила, що горить ділянка площею два гектари біля залізничної лінії.

Було організовано автобуси, щоб допомогти сотням туристів та інших екскурсантів покинути цей район. 

Місцеві ЗМІ повідомляють, що гасіння пожежі утруднене через рельєф місцевості.

В суботу ввечері полум’я ще не загасили через понад шість годин після того, як про нього вперше повідомили.

Три тижні тому біля підніжжя гори Брокен спалахнула пожежа, яку гасили три дні.

За даними адміністрації національного парку Гарц, було знищено близько 3,6 га ялинового лісу.

У липні в національному парку Саксонська Швейцарія на сході Німеччини спалахнула велика пожежа, з якою боролися тиждень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина стихійні лиха

Статті

Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини

Польща офіційно вимагатиме у Німеччини відшкодування за збитки, яких вона зазнала внаслідок Другої світової війни. Сума репарацій оцінена в $1,32 трлн.
2 вересня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Ірландське розширення НАТО: як дії РФ змусили ще одну країну думати про вступ до Альянсу

Слідом за фінами та шведами до вступу в НАТО "дозріли" в Ірландії – така ідея виглядає привабливою для більш ніж половини ірландців. Які наслідки це матиме?
2 вересня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання

Чи піддадуться експерти МАГАТЕ на провокації РФ? Що може бути, а чого не має бути в їхньому звіті? А головне – чи здатна міжнародна місія сприяти демілітаризації ЗАЕС?
1 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда