В Германии вспыхнул лесной пожар у главной вершины севера
Воскресенье, 4 сентября 2022, 10:18
В Германии эвакуировали туристов из района горы Брокен, самой высокой вершины на севере страны, из-за лесного пожара.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.
Гора Брокен расположена в горном массиве Гарц в земле Саксония-Анхальт.
Региональная общественная телерадиокомпания MDR сообщила, что пламя вспыхнуло в субботу днем на южной стороне вершины высотой 1142 метра.
Waldbrand am Brocken von der Achtermannshöhe aus gesehen... #brocken #waldbrand #harz pic.twitter.com/XBWSsabX66— Largosss 💉💉💉🚀😃👍🏻 (@Largosss) September 3, 2022
Густой дым окутал территорию вдоль тропы Гете, которая является одной из самых посещаемых пешеходных троп в парке.
MDR процитировала местную пожарную службу, которая сообщила, что горит участок площадью в два гектара возле железнодорожной линии.
Были организованы автобусы, чтобы помочь сотням туристов и других экскурсантов покинуть этот район.
Местные СМИ сообщают, что тушение пожара затруднено из-за рельефа местности.
В субботу вечером пламя еще не погасили спустя более шести часов после того, как о нем впервые сообщили.
Три недели назад у подножия горы Брокен вспыхнул пожар, который тушили три дня.
По данным администрации национального парка Гарц, было уничтожено около 3,6 га елового леса.
В июле в национальном парке Саксонская Швейцария на востоке Германии вспыхнул большой пожар, с которым боролись неделю.