В Германии вспыхнул лесной пожар у главной вершины севера

В Германии эвакуировали туристов из района горы Брокен, самой высокой вершины на севере страны, из-за лесного пожара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Гора Брокен расположена в горном массиве Гарц в земле Саксония-Анхальт.

Региональная общественная телерадиокомпания MDR сообщила, что пламя вспыхнуло в субботу днем ​​на южной стороне вершины высотой 1142 метра.

Густой дым окутал территорию вдоль тропы Гете, которая является одной из самых посещаемых пешеходных троп в парке.

MDR процитировала местную пожарную службу, которая сообщила, что горит участок площадью в два гектара возле железнодорожной линии.

Были организованы автобусы, чтобы помочь сотням туристов и других экскурсантов покинуть этот район.

Местные СМИ сообщают, что тушение пожара затруднено из-за рельефа местности.

В субботу вечером пламя еще не погасили спустя более шести часов после того, как о нем впервые сообщили.

Три недели назад у подножия горы Брокен вспыхнул пожар, который тушили три дня.

По данным администрации национального парка Гарц, было уничтожено около 3,6 га елового леса.

В июле в национальном парке Саксонская Швейцария на востоке Германии вспыхнул большой пожар, с которым боролись неделю.