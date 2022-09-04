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Нового прем'єра Британії запросять на саміт ЄС у Празі

Неділя, 4 вересня 2022, 11:26

Європейський Союз запросить на неформальний саміт у Празі у жовтні новообраного прем'єра Британії. 

Про виданню The Guardian розповів голова Європейської ради Шарль Мішель, пише "Європейська правда".

Мішель не сумнівається, що Британію запросять до столиці Чехії, незважаючи на "труднощі" через протокол щодо Північної Ірландії.

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Тема саміту 6 і 7 жовтня у Празькому Граді -  ширша співпраця ЄС з державами, які не є його членами, у рамках проєкту Європейська політична спільнота.

"Хоча між нами є розбіжності щодо північноірландського протоколу, ... немає жодних сумнівів у тому, що ми - друзі і повинні діяти спільно", - зазначив Мішель.

Запрошення на зустріч європейських лідерів 6 жовтня контрастує з попереднім рішенням не запрошувати Бориса Джонсона на саміт ЄС, який Джо Байден відвідав на початку цього року.

Як повідомлялося, члени Консервативної партії Великої Британії в п’ятницю ввечері завершили голосування за нового лідера.

Очікується, що ім’я нового прем’єра стане відоме в понеділок, 5 вересня.

За даними останніх опитувань, Ліз Трасс виграє боротьбу за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

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Велика Британія

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