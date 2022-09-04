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Нового премьера Британии пригласят на саммит ЕС в Праге

Воскресенье, 4 сентября 2022, 11:26

Европейский Союз пригласит на неформальный саммит в Праге в октябре нового премьера Британии.

Об издании The Guardian рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет "Европейская правда".

Мишель не сомневается, что Британию пригласят в столицу Чехии, несмотря на "трудности" из-за протокола по Северной Ирландии.

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Тема саммита 6 и 7 октября в Пражском Граде – более широкое сотрудничество ЕС с государствами, не являющимися его членами, в рамках проекта Европейское политическое сообщество.

"Хотя между нами есть разногласия по североирландскому протоколу, ... нет никаких сомнений в том, что мы - друзья и должны действовать совместно", - отметил Мишель.

Приглашение на встречу европейских лидеров 6 октября контрастирует с предыдущим решением не приглашать Бориса Джонсона на саммит ЕС, который посетил Джо Байден в начале этого года.

Как сообщалось, члены Консервативной партии Великобритании в пятницу вечером завершили голосование за нового лидера.

Ожидается, что имя нового премьера станет известно в понедельник, 5 сентября.

По данным последних опросов, Лиз Трасс выигрывает борьбу за должность лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

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Великобритания

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