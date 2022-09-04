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Прем’єрка Естонії: світ має тримати РФ в ізоляції до деокупації територій України

Неділя, 4 вересня 2022, 14:45

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України.

Про це вона говорила на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хайєка в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки за рахунок цього Кремль підтримує свою військову промисловість", - заявила Каллас.

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У Берліні Каллас зустрілася зі своїми латвійським та литовським колегами Кріш'янісом Каріньшем та Інгрідою Шимоніте. 

Учасники зустрічі зазначили, що Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки. "Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції", - сказала Каллас.

"Рішення G7 запровадити ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, він скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде", - додала Каллас.

Вона вважає, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із Росії має суттєво скоротитися.

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"Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій", – повідомила Каллас.

Міністри фінансів країн G7 2 вересня домовилися терміново перейти до впровадження обмеження цін на імпорт російської нафти, прагнучи посилити санкції проти Москви. До G7 входять три держави ЄС - Німеччина, Франція, Італія.

Єврокомісія заявила, що буде домагатися запровадження ліміту цін на російську нафту, узгодженого в рамках G7, у всьому Євросоюзі.

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Естонія Війна з РФ санкції

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