Премьер Эстонии: мир должен держать РФ в изоляции до деоккупации территорий Украины

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала держать Россию в изоляции до полной деоккупации территорий Украины.

Об этом она говорила на церемонии вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Я с начала войны призвала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", – заявила Каллас.

В Берлине Каллас встретилась со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните.

Участники встречи отметили, что Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки. "Мы не позволим этому произойти. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и ужесточать санкции", – сказала Каллас.

"Решение G7 ввести ценовой лимит на российскую нефть – очень важный шаг, он сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет", – добавила Каллас.

Она считает, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

"Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций", – сообщила Каллас.

Министры финансов стран G7 2 сентября договорились срочно перейти к введению ограничения цен на импорт российской нефти, стремясь усилить санкции против Москвы. В G7 входят три государства ЕС – Германия, Франция, Италия.

Еврокомиссия заявила, что будет добиваться введения лимита цен на российскую нефть, согласованного в рамках G7, во всем Евросоюзе.