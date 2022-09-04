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Джонсона не варто списувати з рахунків - експомічник

Неділя, 4 вересня 2022, 16:22

Колишній близький помічник Бориса Джонсона заявив, що британського прем’єр-міністра не слід списувати з рахунків, припустивши, що він може повернутися на високу посаду у майбутньому попри відсторонення від влади.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

На запитання, чи може Джонсон повернутися до влади, Едвард "Едді" Лістер, який багато років був близьким радником і якийсь час був головою адміністрації Даунінг-стріт у 2020–2021 роках, сказав Sky News, що це можливо у майбутньому. 

"Він спостерігатиме за всім цим, і якщо щось трапиться в майбутньому, як ви сказали, якщо "м'яч випаде із сутички", тоді може статися все, що завгодно. Я не збираюся передбачати; все, що я кажу: я б ніколи не списував його з рахунків", - заявив Лістер.

58-річний Джонсон, який перебуває при владі з липня 2019 року, заявив, що продовжить роботу як член парламенту після того, як піде у відставку.

Радники Джонсона насторожено ставляться до його планів на майбутнє, говорячи лише про те, що він продовжить виконувати свої обов'язки депутатом і більше не буде "громадською власністю".

Джонсон був вимушений оголосити про свою відставку в липні після того, як кілька місяців скандалу позбавили його підтримки однопартійців.

У понеділок 5 вересня правляча Консервативна партія назве свого нового лідера.

Очікується, що нинішній міністр закордонних справ Ліз Трасс виграє змагання за лідерство та змінить Джонсона.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що новий прем’єр Британії збереже "спадок" Бориса Джонсона у боротьбі з "російським варварством".

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Велика Британія

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