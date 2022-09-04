Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Джонсона не стоит списывать со счетов - экс-помощник

Воскресенье, 4 сентября 2022, 16:22

Бывший близкий помощник Бориса Джонсона заявил, что британского премьер-министра не следует списывать со счетов, допустив, что он может вернуться на высокий пост в будущем, несмотря на отстранение от власти.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

На вопрос, может ли Джонсон вернуться к власти, Эдвард "Эдди" Листер, который много лет был близким советником и некоторое время являлся главой администрации Даунинг-стрит в 2020–2021 годах, сказал Sky News, что это возможно в будущем.

"Он будет наблюдать за всем этим, и если что-нибудь случится в будущем, как вы сказали, если "мяч выпадет из схватки", тогда может произойти все, что угодно. Я не собираюсь предвидеть; все, что я говорю: я бы никогда не списывал его со счетов", - заявил Листер.

58-летний Джонсон, находящийся у власти с июля 2019 года, заявил, что продолжит работу как член парламента после ухода в отставку.

Советники Джонсона настороженно относятся к его планам на будущее, говоря лишь о том, что он продолжит выполнять свои обязанности депутатом и больше не будет "общественной собственностью".

Джонсон был вынужден объявить о своей отставке в июле после того, как несколько месяцев скандала лишили его поддержки однопартийцев.

В понедельник, 5 сентября, правящая Консервативная партия назовет своего нового лидера.

Ожидается, что нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс выиграет соревнование за лидерство и сменит Джонсона.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что новый премьер Британии сохранит "наследство" Бориса Джонсона в борьбе с "российским варварством".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания

Статьи

Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации с Германии

Польша официально потребует у Германии возмещения за ущерб, который она понесла в результате Второй мировой войны. Сумма репараций оценена в $1,32 трлн.
2 сентября 2022 — Иван Городиский, Центр Днистрянского

Ирландское расширение НАТО: как действия РФ заставили еще одну страну думать о вступлении в Альянс

Вслед за финнами и шведами до вступления в НАТО "дозрели" в Ирландии – такая идея выглядит привлекательной для более чем половины ее жителей. Какие последствия это будет иметь?
2 сентября 2022 — Александр Краев, для Европейской правды

Почему срывают визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: отвечаем на главные вопросы

Поддадутся ли эксперты МАГАТЭ на провокации РФ? Что может быть, а чего не должно быть в их отчете? А главное – способна ли международная миссия способствовать демилитаризации ЗАЭС?
1 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда