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Президент Німеччини вибачився за помилки теракту на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року

Вівторок, 6 вересня 2022, 07:10

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив пробачення у родичів ізраїльських атлетів, які загинули внаслідок теракту під час Олімпіади в Мюнхені в 1972 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Ми не можемо спокутувати провину за те, що сталося, а також за те, через що ви пройшли в умовах ворожості, невігластва та несправедливості", - заявив політик під час церемонії вшанування пам'яті жертв на авіабазі у Фюрстенфельдбруці у понеділок, 5 вересня.

"Мені соромно, я прошу вас як глава цієї країни та від імені Федеративної Республіки Німеччина пробачення за відсутність захисту ізраїльських спортсменів на Олімпійських іграх у Мюнхені та за відсутність пояснень опісля", - додав Штайнмаєр.

Пробачення у рідних загиблих попросив і прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер. 

"Я прошу вибачення від імені Вільної держави Баварія за помилки та упущення, яких припустилися в той час", - сказав політик під час заходу.

Напередодні президент Німеччини назвав ганьбою те, що на досягнення домовленостей про виплату фінансової компенсації сім'ям загиблих спортсменів знадобилося п'ять десятиліть. 

Угоди про компенсацію було досягнуто 31 серпня. Німеччина виплатить родичам загалом 28 мільйонів євро, з них 22,5 мільйона надасть уряд ФРН, а решта - 5 мільйонів євро і 500 тисяч євро відповідно - надійдуть з бюджетів Баварії та міста Мюнхен.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який у ці дні перебуває в Німеччині з державним візитом, привітав угоду, назвавши її "важливим, справедливим і моральним кроком".

Нагадаємо, раніше Німеччина подала позов проти Італії до Міжнародного суду ООН у зв’язку з тим, що Італія продовжує дозволяти постраждалим від воєнних злочинів нацистів вимагати компенсацій від Німеччини.

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Німеччина тероризм

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