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Президент Германии принес извинения за ошибки теракта на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года

Вторник, 6 сентября 2022, 07:10

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у родственников израильских атлетов, погибших в результате теракта во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Мы не можем искупить вину за то, что произошло, а также за то, что вы прошли в условиях враждебности, невежества и несправедливости", - заявил политик во время церемонии памяти жертв на авиабазе в Фюрстенфельдбруке в понедельник, 5 сентября.

"Мне стыдно, я прошу вас как глава этой страны и от имени Федеративной Республики Германия прощения за отсутствие защиты израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене и за отсутствие объяснений позже", - добавил Штайнмайер.

Прощение у родных погибших попросил и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

"Я прошу прощения от имени Свободного государства Бавария за ошибки и упущения, которые допустили в то время", - сказал политик во время мероприятия.

Накануне президент Германии назвал позором, что на достижение договоренностей о выплате финансовой компенсации семьям погибших спортсменов понадобилось пять десятилетий.

Соглашение о компенсации было достигнуто 31 августа. Германия выплатит родственникам в общей сложности 28 миллионов евро, из них 22,5 миллиона предоставит правительство ФРГ, а остальные – 5 миллионов евро и 500 тысяч евро соответственно – поступят из бюджетов Баварии и города Мюнхен.

Президент Израиля Ицхак Герцог, который в эти дни находится в Германии с государственным визитом, приветствовал соглашение, назвав его "важным, справедливым и нравственным шагом".

Напомним, ранее Германия подала иск против Италии в Международный суд ООН в связи с тем, что Италия продолжает разрешать пострадавшим от военных преступлений нацистов требовать компенсации от Германии.

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