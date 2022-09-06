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Зміна влади у Британії: Джонсон виступить з прощальною промовою, Трасс представить уряд

Вівторок, 6 вересня 2022, 07:46

У вівторок у Британії відбудеться зміна влада після того, як Консервативна партія обрала нового лідера.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що вранці прем’єр-міністр Борис Джонсон виступить зі своєю прощальною промовою. Відразу після цього він вирушить до Балморалу, монаршої резиденції в Шотландії, де має оголосити про свою відставку королеві.

Незабаром після цього Трасс, теж у Балморалі, буде призначено новим прем'єр-міністром.

Потім пара вирушить назад до Лондона, і Лізз Трасс, ексглава МЗС, з’явиться у новій ролі на Даунінг-стріт.

Пізніше того ж дня Трасс, ймовірно, почне оголошувати про свої призначення в кабінеті міністрів.Очікується, що нинішній міністр освіти Джеймс Клеверлі обійме посаду міністра закордонних справ. 

5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем'єр-міністром.

Дивіться також: Борис Джонсон та Україна: найяскравіші кадри прем'єра Британії, що йде у відставку.

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Велика Британія

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