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Смена власти в Британии: Джонсон выступит с прощальной речью, Трасс представит правительство

Вторник, 6 сентября 2022, 07:46

Во вторник в Британии произойдет смена власти после того, как Консервативная партия избрала нового лидера.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что утром премьер-министр Борис Джонсон выступит со своей прощальной речью. Сразу после этого он отправится в Балморал, монаршую резиденцию в Шотландии, где должен объявить о своей отставке королеве.

Вскоре после этого Трасс, тоже в Балморале, будет назначена новым премьер-министром.

Затем пара отправится обратно в Лондон, и Лизз Трасс, экс-глава МИД, появится в новой роли на Даунинг-стрит.

Позже в тот же день Трасс, вероятно, начнет объявлять о своих назначениях в кабинете министров. Ожидается, что нынешний министр образования Джеймс Клэверли займет должность министра иностранных дел.

5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии и станет новым премьер-министром.

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Великобритания

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