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У Нідерландах міністр сільського господарства подав у відставку на тлі протестів фермерів

Вівторок, 6 вересня 2022, 08:51

Міністр сільського господарства, природи та якості продуктів харчування Нідерландів Хенк Стагхауер оголосив про свою відставку в той час, коли фермери продовжують протестувати проти планів уряду запровадити правила ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Фермерам і рибалкам потрібна певність щодо того, куди рухається цей сектор, щоб вони могли інвестувати та вести бізнес", — написав у Twitter Стагхауер із партії Християнський союз.

Він написав, що цього року переїхав до Гааги, щоб працювати з усіма сторонами у сільському господарстві та рибальстві, "щоб працювати над величезними викликами" та "спільно здійснити перехід до циркулярного сільського господарства".

На минулих вихідних міністр, який покидає посаду, дійшов висновку, що він не є тією особою, яка повинна керувати цими завданнями, додав він у своєму дописі.

Минулого тижня прем’єр-міністр Марк Рютте відмовився поступитися цільовим показником на кінець десятиліття, незважаючи на спроби фермерських організацій відсунути крайній термін до 2035 року.

"Велика вдячність за роботу, яку виконав Хенк Стагхауер на посаді міністра сільського господарства, природи та якості харчових продуктів. Я поважаю його сміливе рішення залишити свої обов’язки та бажаю йому успіхів у майбутньому", – написав у Twitter прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після оголошення. Колишній міністр сільського господарства Карола Шоутен тимчасово виконуватиме обов’язки Стагхауера.

Нагадаємо, на початку липня нідерландські фермери протестували проти планів уряду, які можуть зажадати від фермерів використовувати менше добрив та скоротити поголів'я худоби, що може призвести до закриття деяких ферм.

Уряд Нідерландів хоче скоротити викиди оксиду азоту та аміаку з тваринництва до 2030 року. Згідно з планами, у деяких областях скорочення може сягнути 70%. У відповідь фермери почали регулярно блокувати супермаркети, розподільні центри та дороги.

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Нідерланди

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