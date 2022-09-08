Латвія може розмістити українців у санаторіях, що належать громадянам РФ і Білорусі

Міністерство юстиції Латвії шукає способи, як арештувати нерухомість, яка належить росіянам і білорусам, щоб її можна було надати для проживання українським біженцям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Навесні два санаторії в Юрмалі – російський "Дзінтаркрасц" (також відомий як "Янтарний Берег") і білоруський санаторій "Білорусія" – були змушені припинити свою роботу.

Перший юридично належить департаменту адміністрації президента Росії, а другий – фонду, уповноваженому президентом Білорусі, що робить їх безпосередньо пов’язаними з Путіним і Лукашенком. Керівники обох санаторіїв потрапили до чорного списку Латвії.

Наразі Міністерство юстиції розпочало важкий судовий процес, щоб обидва ці об’єкти, а також Дім Москви в Ризі могли бути конфісковані та, можливо, використані для розміщення біженців від війни в Україні.

Офіційний законодавчий процес ще не почався, але міністри юстиції Латвії та України вже погодили рішення, яке міністерство юстиції ще не готове оприлюднити публічно.

"Було б важко захопити ці російські та білоруські об'єкти, якби Латвія використовувала їх у своїх цілях. Тому нам потрібна ця угода з українцями, тому що ми будемо використовувати їх для українських громадян", – сказав Андріс Вітолс, керівник Офісу міністра юстиції.

Муніципалітет Юрмали зазначив в письмовому коментарі: "Муніципалітет утримується від коментарів щодо власності, яка йому не належить. Про користування майном треба запитувати їх власників".

У муніципалітеті також повідомили, що в Юрмалі розміщено понад 1200 біженців від війни в Україні.

Тим часом міністерство юстиції поки що не повідомляє, скільки саме часу знадобиться, поки процес завершиться і будівлі буде арештовано. "Зрозуміло, що в інтересах усіх європейських країн переконатися, що майно російської держави та російських олігархів не знаходиться на території Європейського Союзу. Зараз ми знайшли підтримку в інших країнах ЄС, тому що вони мають схожі проблеми", – сказав Вітолс.

Однією з визначних пам'яток "Дзінтаркрасца" є будиночок для відпочинку радянських вождів.

Нагадаємо, Чехія, яка головує в Європейському Союзі, готова розпочати обговорення можливого продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців.