Латвия может разместить украинцев в санаториях, принадлежащих гражданам РФ и Беларуси

Министерство юстиции Латвии ищет способы, как арестовать недвижимость, принадлежащую россиянам и белорусам, чтобы ее можно было предоставить для проживания украинским беженцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Весной два санатория в Юрмале – российский "Дзинтаркрасц" (также известный как "Янтарный Берег") и белорусский санаторий "Белоруссия" – были вынуждены прекратить свою работу.

Первый юридически принадлежит департаменту администрации президента России, а второй – фонду, уполномоченному президентом Беларуси, что делает их напрямую связанными с Путиным и Лукашенко. Руководители обоих санаториев попали в черный список Латвии.

Министерство юстиции начало тяжелый судебный процесс, чтобы оба этих объекта, а также Дом Москвы в Риге могли быть конфискованы и, возможно, использованы для размещения беженцев от войны в Украине.

Официальный законодательный процесс еще не начался, но министры юстиции Латвии и Украины уже согласовали решение, которое министерство юстиции еще не готово обнародовать публично.

"Было бы трудно занять эти российские и белорусские объекты, если бы Латвия использовала их в своих целях. Поэтому нам нужно это соглашение с украинцами, потому что мы будем использовать их для украинских граждан", – сказал Андрис Витолс, руководитель Офиса министра юстиции.

Муниципалитет Юрмалы отметил в письменном комментарии: "Муниципалитет воздерживается от комментариев относительно не принадлежащей ему собственности. О пользовании имуществом нужно спрашивать их владельцев".

В муниципалитете также сообщили, что в Юрмале находятся более 1200 беженцев от войны в Украине.

Между тем министерство юстиции пока не сообщает, сколько именно времени понадобится, пока процесс завершится и здания будут арестованы. "Понятно, что в интересах всех европейских стран убедиться, что имущество российского государства и российских олигархов не находится на территории Европейского Союза. Сейчас мы нашли поддержку в других странах ЕС, потому что у них схожие проблемы", - сказал Витолс.

Одной из достопримечательностей "Дзинтаркрасца" является домик для отдыха советских вождей.

Напомним, председательствующая в Европейском Союзе Чехия готова начать обсуждение возможного продления статуса временной защиты для украинских беженцев.