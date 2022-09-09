Після переговорів у Брюсселі Азербайджан повернув Вірменії 5 військовополонених

Азербайджан за підсумком переговорів у Брюсселі повернув Вірменії п'ятьох вірменських військовополонених.

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель, пише "Європейська правда".

Мішель привітав звільнення Азербайджаном полонених вірмен після дискусій 31 серпня у Брюсселі.

"Те, що передача відбувається двосторонньо, є заслугою як Азербайджану, так і Вірменії. Розв’язання всіх невирішених гуманітарних питань є ключовим пріоритетом", - зазначив Мішель у своєму Twitter у п’ятницю вранці.

Служба національної безпеки Вірменії привітала повернення полонених як крок, який сприятиме нормалізації відносин.

В Азербайджані все ще залишаються 33 підтверджені вірменські полонені. Більшість із них засуджені за різними звинуваченнями - від незаконного перетину кордону до тероризму. За непідтвердженою інформацією вірменської сторони, в Азербайджані перебувають близько 60 полонених вірмен, відзначає вірменська служба "Радіо Свободи".

Баку неодноразово заявляв, що повернув усіх полонених, називаючи "терористами" тих вірмен, які утримуються в азербайджанських в'язницях.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян провели чотиригодинну закриту зустріч у Брюсселі за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Це була п’ята зустріч після останньої війни між Азербайджаном та Вірменією.

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