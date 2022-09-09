После переговоров в Брюсселе Азербайджан вернул Армении 5 военнопленных

Азербайджан по итогам переговоров в Брюсселе вернул Армении пятерых армянских военнопленных.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет "Европейская правда".

Мишель приветствовал освобождение Азербайджаном пленных армян после дискуссий 31 августа в Брюсселе.

"То, что передача проходит двусторонне, является заслугой как Азербайджана, так и Армении. Решение всех нерешенных гуманитарных вопросов является ключевым приоритетом", - отметил Мишель в своем Twitter в пятницу утром.

Служба национальной безопасности Армении приветствовала возвращение пленных как шаг, способствующий нормализации отношений.

В Азербайджане все еще остаются 33 подтвержденных армянских пленных. Большинство из них осуждены по разным обвинениям - от незаконного пересечения границы до терроризма. По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане находятся около 60 пленных армян, отмечает армянская служба "Радио Свободы".

Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя "террористами" армян, которые содержатся в азербайджанских тюрьмах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели четырехчасовую закрытую встречу в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Это была пятая встреча после последней войны между Азербайджаном и Арменией.

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